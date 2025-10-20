El Gobierno Regional, a través de su Dirección de Agricultura, destacó la contribución de la región Piura al liderazgo del Perú como principal exportador mundial de arándanos, producto conocido como el “oro azul”.

Con 1,337 hectáreas instaladas —1,042 en el Medio Piura y 295 en el valle del Chira—, Piura se consolida como una de las principales zonas productoras del país, impulsando el crecimiento agroexportador y la generación de empleo en beneficio de miles de familias rurales.

El director regional de Agricultura, Antonio Valdiviezo Palacios, señaló que el Gobierno Regional viene articulando esfuerzos con productores y empresas agroexportadoras para consolidar la presencia de Piura en los mercados internacionales. “El arándano peruano continúa conquistando destinos como Estados Unidos, Países Bajos y China; el reto ahora es fortalecer su posicionamiento en Asia”, sostuvo el funcionario.

Entre enero y septiembre de 2025, la región ha producido 4,584 toneladas de arándanos, con tendencia sostenida al alza. Valdiviezo resaltó que el sector privado cuenta con la tecnología, la investigación y los mercados necesarios para continuar expandiendo la frontera agrícola del cultivo.