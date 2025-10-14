La tarde de ayer, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, participó en la primera reunión convocada por el presidente de la República, José Jerí, con los gobernadores regionales del país, realizada en Palacio de Gobierno, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales para impulsar el desarrollo territorial.

Durante el encuentro, se abordaron temas prioritarios vinculados a la ejecución de proyectos de infraestructura, reactivación económica, seguridad ciudadana y mejora de los servicios públicos, reafirmando la necesidad de trabajar de manera articulada para responder a las principales demandas de la población.

El gobernador Luis Neyra destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con el Gobierno Central que permita agilizar inversiones y atender las necesidades más urgentes de la región Piura. Asimismo, reiteró su compromiso de seguir impulsando obras y proyectos de impacto regional en beneficio de las familias piuranas.