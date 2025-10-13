El presidente José Jerí sostuvo una reunión de trabajo con 15 gobernadores regionales en la Sala Túpac Amaru del Palacio de Gobierno.

“El país no puede parar y, en ese entendido y bajo un sentido altísimo de responsabilidad, agradezco de sobremanera la presencia acá en Palacio de Gobierno el día de hoy de parte de todos ustedes como asociación”, indicó el mandatario.

El jefe de Estado enfatizó que resulta fundamental mantener una comunicación permanente y un trabajo articulado con las autoridades del país, especialmente en la coyuntura actual.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Fabián Koki Noriega, propuso realizar una reunión técnica entre los gobernadores regionales y el nuevo gabinete ministerial el martes 21 de octubre.

Noriega explicó que el objetivo de este encuentro es garantizar la continuidad de los proyectos que actualmente se ejecutan en las distintas regiones del país.

“Esto va a ser muy determinante para nosotros, porque el nuevo gabinete tiene que entender que todo lo avanzado en vez de paralizar, debe correr todavía más“, manifestó.

Por su parte, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, invitó al presidente a visitar la región este miércoles con motivo del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), evento que reunirá a autoridades, académicos y destacadas personalidades del mundo hispanohablante en diversas actividades.