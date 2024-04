En una reunión con alcaldes provinciales y distritales, el gobernador regional Luis Neyra instaló las mesas técnicas de trabajo de los diferentes ministerios del Gobierno Central conformado por el equipo de especialistas de los sectores de Agricultura, Vivienda, Transportes y Salud. Esto previo a la llegada de los ministros a Piura.

Hoy jueves, las autoridades expondrán las conclusiones de esta reunión donde pedirán se priorice los proyectos que tienen impacto local.

“Muchas veces las municipalidades no cuentan con los recursos y no pueden acceder a algunos programas porque son bastantes limitados. No podemos decir que el gobierno regional se debe enfocar en proyectos de impacto regional, sino también en proyectos de impacto local”, señaló el gobernador.

Asimismo, dijo que no solo es importante el tema de las carreteras, puentes y otros tipos de infraestructuras, sino que también se debe enfocar dentro de la ciudad.

A su turno, el asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rodrigo Valdivia, dijo que este espacio es para informar sobre los avances de los proyectos que son prioridad de ejecución en los sectores destallados, además de recoger las necesidades de la población y el estado situacional de la cartera de proyectos que se tienen como prioritarios. “Esperamos poder asumir acuerdos y compromisos por parte del gobierno nacional y gobiernos locales con mesas técnicas de trabajo”, acotó.

Cabe señalar que, entre los proyectos de mayor importancia, está el puente Carrasquillo, cuya inversión supera los S/ 400 millones; asimismo, los 11 puentes valorizados en más de S/ 600 millones; así como el PEIHAP, el Hospital de Alta Complejidad y la obra para los 96 asentamientos.

“Estamos monitoreando los proyectos más importantes para dinamizar la economía de nuestra región”, señaló la autoridad regional.

Al respecto, el alcalde de Castilla, Walther Guerrero, dijo que hay una necesidad de 20 millones de soles para la continuidad de las obras en este distrito, lo cual ha sido expresado a la PCM para que se considere dentro del presupuesto anual. “Los planteamientos son claros, los proyectos que estuvieron en ARCC están en continuidad, pero se pueden paralizar, pero ha salido un marco legal que los municipios pueden cancelar la valorización con su presupuesto, pero no tenemos esa cantidad”, dijo.