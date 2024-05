El abogado Mateo Castañeda puso en duda la imparcialidad de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) para investigarlo.

La defensa legal de la presidenta Dina Boluarte comunicó mediante una carta escrita a mano que considera que hay otras unidades dentro de la Policía Nacional (PNP) que podrían realizar la investigación, solicitando la intervención de la Inspectoría.

“Todos estamos de acuerdo en que los agraviados de un delito, no pueden investigar a los denunciados para evitar venganzas e injusticias. Esto es fundamental en una sociedad civilizada”, inició.

“En mi caso, se dice que habría intentado, ‘desarticular’ a la Diviac logrando la ‘separación’ de su jefe Colchado”, agregó.

“Luego la misma ‘Diviac’ me investiga en secreto, me allana, me detiene, ahora participa en todas las diligencias e incluso son mis celadores”, recalcó.

En esa línea, Mateo Castañeda enfatizó que sus derechos constitucionales al debido proceso están siendo “violando flagrantemente” y solicitó la intervención y declaración del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena; del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; del presidente del Congreso, Alejandro Soto; así como de legisladores y abogados.

La orden de detención del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional abarca a 8 personas, incluido Mateo Castañeda, investigadas por presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal. Castañeda supuestamente solicitó al Equipo Especial de Policía archivar la investigación sobre el hermano de la mandataria, utilizando su influencia a cambio de mantenerlos en sus cargos.

Acusan presencia de Colchado en Diviac

El abogado de Mateo Castañeda, acusado de pertenecer a la presunta organización criminal ‘Los Waykis en la Sombra’, denunció la presencia del coronel PNP Harvey Colchado en las instalaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

En una carta enviada al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que está investigando a su cliente, el abogado Eduardo Barriga indicó que el incidente tuvo lugar aproximadamente a las 18:50 horas, mientras estaba en la comisaría esperando la llegada de un médico para atender a su cliente.

“En el ínterin que iba a la entrada del establecimiento policial, advierto de que el señor Harvey Colchado (...) estaba conversando con el Mayor León y como estaba en el camino, yo opté por saludarlo, a lo que el coronel Colchado me dice textualmente ‘estamos ganadores’”, se lee en la misiva.

La defensa legal de Castañeda Segovia afirmó que el abogado Carlos Alvizuri Marín es testigo de colchado estaba “dentro de las instalaciones de la DIVIAC, pese a que ya no pertenece a dicha división policial”.

Horas más tarde, se hizo público un oficio firmado por el fiscal Carlos Ordaya, en el que invitaba a Colchado Huamán a presentar un informe solicitado por el Eficcop, relacionado con la investigación contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda. Este documento justifica la presencia del coronel policial en la Diviac.