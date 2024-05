Este miércoles, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, compareció ante el pleno del Congreso para responder al pliego interpelatorio propuesto por la Moción de Orden del Día 11175 sobre la distribución de alimentos para el programa Qali Warma y las ollas comunes.

Demartini contestó 15 preguntas dirigidas a aclarar varios aspectos, como la ausencia de desayunos en más del 70% de escuelas limeñas y la justificación de Qali Warma sobre la falta de productos lácteos para integrarlos diariamente en los desayunos.

En ese sentido, que el programa Qali Warma adquiere los alimentos para su implementación en las escuelas siguiendo criterios como la seguridad alimentaria, valor nutricional, disponibilidad, aceptación por parte de los niños, costo del menú escolar, entre otros aspectos.

El titular del Midis aclaró que los proveedores de alimentos están obligados contractualmente a cumplir con los estándares de calidad estipulados para la preparación de los alimentos, tal como se especifica en los términos del contrato.

Sin embargo, frente a las acusaciones de falsificación de documentos por parte de ciertos proveedores, indicó que se han tomado las acciones correspondientes. En colaboración con Inacal, se está introduciendo una herramienta para mejorar los procedimientos de conformidad y otros aspectos relacionados.

“Los niños y las niñas son la prioridad de Qali Warma, por eso se despliegan esfuerzos para hacer un trabajo articulado entre todos los sectores que pueden intervenir en programa”, señaló.

En cuanto a las ollas comunes, el jefe del Midis detalló que este año se asignaron 29 millones de soles para respaldar a 4,983 ollas comunes en 180 distritos, mediante la adquisición de alimentos, cuya entrega se encuentra en curso. “Hay cobertura hasta junio”, afirmó.

El ministro informó que está en curso una segunda convocatoria para adquirir alimentos por 56.2 millones de soles. Se espera su adjudicación a finales de mes, con la entrega programada para junio y julio.

También mencionó la colaboración con la Municipalidad de Lima Metropolitana en dos entregas este año y que los alimentos se han estado distribuyendo desde mayo con fondos del Ejecutivo. Además, destacó el sistema Mankachay, que contiene información sobre ollas comunes en todo el país.

“Las ollas comunes están abastecidas, no trasmitamos información no exacta, no sembremos desconfianza, no expongamos a señalar situaciones ajenas a la realidad, no politicemos a las ollas comunes”, refirió.

Demartini concluyó reafirmando su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la infancia, manteniéndose en sintonía con las políticas destinadas a reducir la pobreza

Tras su comparecencia ante el pleno, el ministro Demartini tuvo un breve encuentro con la prensa y deslizó que es responsabilidad de cada parlamentario no estar conforme con la información brindada durante la interpelación.

“Lo que nosotros hemos hecho, de manera responsable, es venir habiendo sido citados a esta interpelación para informar claramente. Obviamente, si algunas personas quieren darle un matiz político. No es que lo dice el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, es lo que dice la investigación científica, las cifras, los presupuestos ejecutado, la transparencia de la ejecución presupuestal ya es una responsabilidad de cada parlamentario, y nosotros advertimos que es parte de sus derechos”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR