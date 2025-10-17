La empresa minera Buenaventura ha iniciado el levantamiento de información para el estudio hídrico correspondiente a la primera etapa del Proyecto Hídrico Minero para Locuto, con el propósito de identificar fuentes de agua subterránea que permitan atender las necesidades hídricas de la comunidad.

El jefe de Asuntos Sociales del Proyecto, Fredy Regalado, explicó en declaraciones al programa Impulso Norte de radio Inspiración que los trabajos forman parte de los compromisos asumidos por la empresa en el contrato suscrito con el Estado peruano y se desarrollan bajo altos estándares técnicos y ambientales, enfocados exclusivamente en la búsqueda de agua para Locuto.

Como parte de esta primera fase, las perforaciones iniciales se realizan en un terreno privado, cuyo propietario otorgó la autorización correspondiente. Estos estudios permitirán recopilar información científica sobre la ubicación, calidad y cantidad del recurso hídrico disponible en la zona.

Asimismo, Regalado señaló que Buenaventura ha enviado un documento a la Junta Directiva de la Comunidad de Locuto solicitando autorización para continuar el estudio dentro de su territorio comunal, con el objetivo de ampliar la investigación y avanzar en la búsqueda de soluciones sostenibles al problema del agua.

“Esperamos una respuesta positiva, porque este proyecto es una oportunidad para todos; busca agua para Locuto y puede generar información valiosa para la gestión responsable del recurso en beneficio de la comunidad”, expresó el representante de Buenaventura.

Cabe precisar que, en su momento, el presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, advirtió que el proyecto de agua solo se ejecutará si la población acepta el desarrollo del proyecto hídrico-minero El Algarrobo en Locuto.