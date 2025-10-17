La Junta Vecinal Comunal (Juveco) Plaza Tres Culturas, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público a funcionarios del gobierno regional, municipalidad de Piura y otros que resulten responsables por el presunto delito contra el Medio Ambiente ante la construcción de un tanque de tormentas subterráneo en la mencionada plaza, a cargo del gobierno regional.

Según el documento, el pasado 9 de octubre de 2025, el secretario general de la Junta Vecinal Comunal (Juveco) Plaza Tres Culturas, en Piura, interpuso una denuncia penal por el delito ambiental contra funcionarios del gobierno regional, municipalidad de Piura y todos aquellos que resulten responsables por la presunta ejecución arbitraria, irregular y técnicamente inviable de un proyecto de construcción de un tanque de tormentas en la Plaza Tres Culturas, cuyo impacto representanta un ataque frontal al derecho a un ambiente sano, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.

Dentro de la denuncia, la Juveco solicita a la Fiscalía la admisión inmediata de la denuncia, la apertura de una investigación preliminar penal ambiental, la realización de una pericia técnica independiente, la adopción de medidas cautelares urgentes para la paralización definitiva de la obra, la reparación integral del daño ambiental y moral causado y la determinación de responsabilidades penales, civiles y administrativas.

Entre sus demandas figura específicamente la tala de árboles que constituyen seres que necesitan ser protegidos y cumplen funciones ecológicas, históricas, sociales, vitales y actúan como filtros naturales.

Asimismo, precisan la inviabilidad Técnica y Riesgo inminente n la zona, puesto que existiría una alta saturación del suelo, riesgo de filtraciones, hundimientos y peligro inminente para la seguridad de las viviendas y edificios públicos en la zona y alrededores.