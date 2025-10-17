En un operativo conjunto realizado por la Municipalidad Provincial de Sullana, Serenazgo y la Policía Nacional del Perú, intervinieron varios bares y cantinas que funcionaban de manera ilegal en distintos sectores de esta provincia y les aplicaron sanciones y clausuras temporales por incumplimiento de las normas municipales.

Uno de los locales está ubicado en el asentamiento Santa Teresita, donde hallaron a 16 personas consumiendo bebidas alcohólicas. La propietaria no presentó licencia de funcionamiento, ni certificado de Defensa Civil. El local fue clausurado por 30 días y multado con el 25 % de una UIT.

De igual manera, intervinieron otro bar en el sector Nueva Esperanza, en Cieneguillo, donde se encontraron 11 personas libando cerveza. La administradora tampoco presentó documentos que acrediten la legalidad del negocio. El local fue clausurado por 30 días y sancionado con el 25 % de una UIT.

Durante la diligencia también se intervino una cevichería en el asentamiento Nueve de Octubre. En el lugar se constató la presencia de un orquestín y de clientes consumiendo licor, pese a que el establecimiento aún no cuenta con licencia ni certificado de Defensa Civil.

Finalmente, se intervino otro local en el barrio Buenos Aires, donde se verificó la atención al público sin licencia.