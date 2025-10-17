Un voraz incendio en la urbanización Popular José Carlos Mariátegui, altura del Boquerón de Núñez, en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana, consume más de 10 viviendas que son de material rústico.
Pese a la intervención de los bomberos de las compañías de Bellavista y Marcavelica, así como cisternas de las comunas, el fuego fue controlado después de dos horas.
Los familiares de los damnificados indicaron que un vecino perdió cuatro mototaxis, sus animales de corral, ropa, artefactos, entre otros objetos. Lo mismo con los demás vecinos que perdieron todo, logrando solo salir las personas con lo que tenían puesto.
La policía también llegó a la zona para iniciar las investigaciones. Según vecinos se desconoce las causas que provocaron este siniestro. Sin embargo, algunos señalan que se habría originado por la imprudencia de personas que frecuentan la zona para fumar y realizar “humaderos”.
La Municipalidad Distrital de Bellavista, liderada por el alcalde Ing. Julio Oliva Reto, viene coordinando acciones inmediatas de apoyo para las familias damnificadas, a fin de brindar asistencia humanitaria, evaluar los daños materiales y gestionar la ayuda necesaria a través de la plataforma de defensa civil.