Una colilla de cigarro encendida dejada por personas que utilizan el terreno como fumadero, provocó un incendio en un terreno abandonado, ubicado en la avenida Chirichigno, a pocas cuadras del Gobierno Regional, en el distrito de Piura.

La rápida y decidida acción de los bomberos y serenazgo de Piura permitió controlar un incendio en un terreno abandonado de la avenida Chirichigno, evitando que las llamas se extendieran y ocasionaran daños mayores. El personal municipal trabajó de manera coordinada con la Compañía de Bomberos.

El hecho se registró ayer a la 1:30 p.m. Los serenos fueron los primeros en llegar al lugar, verificaron la magnitud del incendio y alertaron de inmediato a los bomberos, quienes se desplazaron rápidamente para contener la situación. Gracias a esta coordinación, el fuego fue controlado oportunamente.

Durante la intervención, los agentes del Serenazgo ayudaron a sofocar las llamas y demolieron las casuchas precarias que algunas personas habían construido para pernoctar en el lugar.

Además, se encontraron pipas y envoltorios con restos de marihuana, que fueron incautados por el personal municipal. Finalmente, el incendio fue completamente controlado y no se reportaron heridos, destacando la eficiencia y pronta respuesta del Serenazgo de Piura.