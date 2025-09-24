El juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Christian Barnard Azabache Vidal, rechazó el pedido de terminación anticipada solicitado por el exgerente regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura, Wilmer Vise Ruiz, quien sería integrante de la organización “Los Sanitarios de la Corrupción”.

En audiencia, el mencionado juez rechazó la pretensión del exgerente de Infraestructura, quien es investigado por el presunto delito de colusión agravada, de someterse a la terminación anticipada.

Dicho pedido también fue cuestionado por la defensa del Consorcio Hospital Piura, que criticó que Vise Ruiz solo “aceptó” que tuvo participación en la emisión de los pagos tres valorizaciones correspondientes al equipamiento médico.

Recordemos que Vise Ruiz aceptó que se benefició al Consorcio Hospital Piura con el pago de 3 valorizaciones (N° 29, 30 y 32) que ascienden a S/. 815,198 (solo equipamiento), por equipos que no están considerados como tecnología de punta (Biomédicos), equipos que no fueron constatados correctamente (conforme lo exige el propio contrato y las bases) en el acto de verificación y que, además, a la fecha no se encuentran en posesión del Gobierno Regional de Piura y se desconoce dónde están los costosos equipos que no fueron entregados.