El exgerente regional de Infraestructura, Wilmer Vise Ruiz, quien sería integrante de la organización “Los Sanitarios de la Corrupción”, aceptó los cargos que le imputa la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y se sometió a la terminación anticipada para reducir su pena y, de esta manera, evitar cumplir su condena por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión, por los pagos indebidos ascendente a S/ 815,198 por concepto de equipamiento médico del Hospital de Huarmaca que, hasta la fecha, no ha sido entregado al Gobierno Regional de Piura y cuyo paradero se desconoce.

Según la terminación anticipada a la que Correo tuvo acceso, Wilmer Vise Ruiz, exgerente regional de Infraestructura del Gobierno Regional en la gestión de Servando García Correa, reconoció que emitió y suscribió memorandos con el cual indicaba al jefe de la Oficina de Administración, Felipe Paz Silva, tramite las valorizaciones a favor del Consorcio Hospital Piura, correspondientes al equipamiento médico.

“Asimismo, reconoce que tuvo conocimiento del pago de las valorizaciones N° 29, 30 y 32 por un total de S/ 815,198, correspondientes al equipamiento médico, aprobadas y verificadas por la supervisión”, dice la Fiscalía.

Agrega que Vise Ruiz reconoce que los almacenes seleccionados por el contratista para dejar los equipos adquiridos, no fueron autorizados por los funcionarios del Gobierno Regional, además no se cuenta con documentación idónea que acredite que la supervisión haya verificado las condiciones del almacén seleccionado, es decir, que sea adecuado a la necesidad del almacenamiento de los equipos adquiridos, de modo que se asegure su conservación y cumpla con las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).

Vise aceptó que durante la ejecución emitió pronunciamientos y tomó conocimiento de los informes de avance físico y económico mediante las valorizaciones presentadas por la supervisión.

“Con lo que finalmente se benefició al Consorcio Hospital Piura con el pago de 3 valorizaciones (29, 30 y 32) que ascienden a S/ 815,198 (solo equipamiento), por equipos que no están considerados como tecnología de punta (Biomédicos), no fueron constatados correctamente (conforme lo exige el propio contrato y las bases) en el acto de verificación y que a la fecha no se encuentran en posesión del Gobierno Regional de Piura”, recalca la Fiscalía en el acuerdo de terminación anticipada que obra en las manos de Correo.

Ante esto, la Fiscalía propone se dicte sentencia de terminación anticipada contra el exgerente regional de Infraestructura, Wilmer Vise Ruíz, por el delito de colusión, se imponga 6 años de pena privativa de libertad, la cual, al ser reducida por acogerse a esta institución procesal, dicha pena se reduce a 5 años de pena privativa de libertad efectiva, convertida a 257 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios propone 6 años de cárcel, convertida a 257 jornadas de prestación a la comunidad, la inhabilitación de ejercer cualquier cargo público por más de 4 años y el pago de una reparación civil de un millón y medio de soles para el exgerente de infraestructura, Wilmer Vise.