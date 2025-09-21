La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana solicitó 30 años de cárcel contra los exalcaldes de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, y Bandolero Marchena Tacure (padre e hijo), junto a exfuncionarios y contratistas, que son investigados como presuntos autores de los delitos de asociación ilícita y colusión agravada, hechos que se habrían cometido entre el periodo del 2012 al 2021.

El pedido de acusación fue formulada por el primer despacho de la Fiscalía Anticorrupción, liderado por el fiscal provincial Luis Ramos Rioja, quien realizó el requerimiento acusatorio contra las exautoridades ediles, padre e hijo.

Asimismo, contra Denis Marchena Pintado y diversos funcionarios públicos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca y contratistas.

Ellos vienen siendo investigados por la Fiscalía debido a que se vieron involucrados en graves irregularidades en diversas contrataciones públicas para la adquisición de semillas. Tras ello, determinaron pericialmente un perjuicio patrimonial de aproximadamente S/800,000, toda vez que el producto se encontraba sobrevalorizado y, en algunos casos, no se llegó a entregar.

El pedido de la Fiscalía es de 30 años de prisión efectiva contra los presuntos cabecillas del clan, Humberto y Baldomero Marchena (padre e hijo), mientras que 14 y 20 años de cárcel contra los exfuncionarios y otros miembros de la presunta organización criminal.

Asimismo, se supo que la Fiscalía formuló acusación contra Baldomero Marchena Tacure por graves irregularidades en la ejecución de servicios de mantenimiento rutinario de vías en la provincia de Ayabaca por más de S/50 millones, durante el 2020, durante la época de la pandemia del Covid-19 y por lo cual la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión preventiva, la misma que se debatirá este lunes 22 de septiembre, al existir riesgo grave de fuga de los integrantes de esta presunta organización criminal.