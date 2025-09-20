Trabajadoras del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (EsSalud) Piura bloquearon por varios minutos el puente Sánchez Cerro como parte de la huelga indefinida que acatan a nivel nacional desde el 9 de septiembre.

Con un simbólico ataúd, llegaron hasta el puente Sánchez Cerro y recorrieron varias avenidas del centro de Piura donde insisten ser escuchadas y atiendan su pliego de reclamos.

Para ello, EsSalud anunció la contratación de nuevos médicos y enfermeras, tras colapso de servicio, la cual han señalado que fue declarada ilegal e improcedente, por lo que se tomaran acciones sancionadoras.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho, que, como plan de contingencia ante la crisis en el sector salud, han comenzado a reprogramar las citas perdidas y se ha activado la central de telemedicina.

“Si continúa la huelga estamos haciendo el contrato de nuevos profesionales, para que nos atiendan y solucionen el tema de consultas”, refirió Acho.