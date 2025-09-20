Enfermeras salen a marchar por las calles de Piura
Trabajadoras del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (EsSalud) Piura bloquearon por varios minutos el puente Sánchez Cerro como parte de la que acatan a nivel nacional desde el 9 de septiembre.

Con un simbólico ataúd, llegaron hasta el puente Sánchez Cerro y recorrieron varias avenidas del centro de Piura donde insisten ser escuchadas y atiendan su pliego de reclamos.

Para ello, EsSalud anunció la contratación de nuevos médicos y enfermeras, tras colapso de servicio, la cual han señalado que fue declarada ilegal e improcedente, por lo que se tomaran acciones sancionadoras.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho, que, como plan de contingencia ante la crisis en el sector salud, han comenzado a reprogramar las citas perdidas y se ha activado la central de telemedicina.

“Si continúa la huelga estamos haciendo el contrato de nuevos profesionales, para que nos atiendan y solucionen el tema de consultas”, refirió Acho.

