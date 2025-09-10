El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, garantizó a los 12,5 millones de asegurados que los servicios de consulta externa, hospitalización y emergencia continúan operando con normalidad, pese a la huelga indefinida que acatan, desde el martes, más de 14.000 trabajadoras del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (SINESSS).

Mediante un comunicado, el titular de EsSalud informó que se han implementado medidas específicas en cada región del país para garantizar que ningún paciente quede sin atención durante la huelga.

“La salud de los peruanos no se detiene”, señaló.

Acho Mego señaló que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declaró improcedente la huelga convocada por el sindicato, por lo que advirtió que se aplicarán los descuentos correspondientes a los trabajadores que no cumplan con sus labores.

“No es una medida arbitraria, es cumplimiento de la norma”, refirió el titular de EsSalud, quien realizó un llamado a la reflexión.

Más de 14 mil enfermeras de EsSalud inician huelga nacional indefinida

Más de catorce mil enfermeras afiliadas al Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud iniciaron una huelga nacional indefinida, con una primera concentración en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) y posterior movilización hacia el Campo de Marte. Aunque el Ministerio de Trabajo declaró la medida como improcedente, el gremio aseguró que continuará con la protesta.

Vitalia Pisfil, secretaria general del sindicato, afirmó que el principal reclamo es la defensa de la autonomía de EsSalud frente a decisiones del Poder Ejecutivo. Denunció además “actos de corrupción en la contratación de funcionarios y asesores con sueldos elevados, así como compras sobrevaloradas, como en el caso del suero fisiológico”.

El sindicato indicó que cerca del 50 % de las enfermeras en huelga se encuentran en Lima Metropolitana. Precisó que se mantendrán operativos los servicios de emergencias, unidades de cuidados intensivos y obstetricia, mientras que consultas externas y procedimientos no urgentes permanecerán restringidos.