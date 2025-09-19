Las autoridades verificaron las condiciones de seguridad de la infraestructura y productos de clínicas y farmacias, con la finalidad de prevenir delitos de peligro común y contra la salud pública en la provincia de Sullana.

El operativo fue realizado por la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de la provincia de Sullana a cargo de la fiscal Rosario Orrala y personal de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria (DIRFIS) y personal de Fiscalización de la Municipalidad de Sullana.

Ellos inspeccionaron las instalaciones de la botica Perú que funciona dentro de la clínica Virgen del Pilar, donde constataron que cuenta con la documentación para su legal funcionamiento. Sin embargo se concluyó que el establecimiento no cumple con las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Por lo que, se le otorgó un plazo de 7 días hábiles para subsanar las observaciones.

Asimismo, los fiscales adjuntos de Prevención del Delito, Sara Vidal y Kevin Antón, junto al personal de Fiscalización y el inspector técnico de Seguridad en Edificaciones, verificaron las condiciones de infraestructura de la clínica “Virgen del Pilar”, donde se concluyó que no cumple con las condiciones de seguridad a nivel no estructural, por lo que fue multado con el 100 % de una UIT y el cierre temporal por 15 días.

Finalmente, los fiscales y personal interviniente exhortaron a los propietarios a levantar las observaciones realizadas en el tiempo estimado, a fin de evitar futuros accidentes en perjuicio de los usuarios que a diario recurren a estos establecimientos.