La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana obtuvo 12 meses de prisión preventiva para la abogada Fresia Isabel Villalta Panta y contra el suboficial de tercera PNP Abner Holguín Jibaja, por el presunto delito cambiazo de lingotes de oro valorizados en 2.3 millones de soles. El hecho ocurrió en Suyo, provincia de Ayabaca. La audiencia se desarrolló ayer en horas de la tarde.

Tras un megaoperativo desarrollado en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, la Fiscalía Anticorrupción de Sullana y el personal de la Dirección contra la Corrupción logró intervenir a la abogada Fresia Isabel Villalta Panta, de 43 años, por el presunto delito de cambiazo de oro por lingotes de cobre incautados en enero de 2024, donde también se involucró al efectivo policial Abner Holguín Jibaja, y se les ordenó detención preliminar por 72 horas.

En el caso del agente Holguín Jibaja, el Poder Judicial ordenó su ubicación y captura tras la orden de prisión preventiva por 12 meses dictada por el Poder Judicial de Sullana, ya que se encuentra como no habido, pues no se le encontró en su lugar de trabajo (comisaría de Talara), ni tampoco en su domicilio ubicado en el distrito de Castilla.

También se supo que las investigaciones continúan pues habría otros implicados en el caso. Se trata de un fiscal y un comandante, ex jefe de la Divincri, mientras que las diligencias son de manera reservada y siguen en el sector Morocho, en Ayabaca.

A la abogada se le involucra por haber solicitado, supuestamente, S/500,000, sin especificar si son soles o dólares, para “arreglar” el supuesto cambio de las cuatro barras de oro, que finalmente resultaron ser barras de cobre. Los lingotes tuvieron el peso de 4,030; 3,790; 2,935 y 1,180 kilogramos.