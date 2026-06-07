La electa diputada de Fuerza Popular por Junín, Ana Patiño, estuvo en un desayuno electoral a tempranas horas. Allí denunció que en varios locales de votación no quisieron reconocer las credenciales de los personeros aduciendo que en dicho documento no figuraba el término “segunda vuelta”.

“Esas irregularidades se dieron en las primeras horas de la instalación, lo que ha generado que nuestros personeros no estén durante la instalación de algunas mesas. Nuevamente por personal de la ONPE. Por ello nosotros pedimos que las capacitaciones que den al personal de la ONPE se adecúen a lo que dice la ley. No debemos permitir que nada manche este proceso democrático”, pidió.

También indicó que en Satipo, una mesa se armó sin la presencia de los personeros, lo que a su parecer, develaría una falta de capacitación departe de los actores electorales.

Por su parte, el secretario regional Óscar Ruiz Conde, hizo un llamado a la ciudadanía a acudir temprano a sufragar y emitir un voto consciente.

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