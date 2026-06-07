Un chofer resultó herido esta mañana, día de las elecciones presidenciales en segunda vuelta, luego que el vehículo que conducía cayó a un barranco de más de 10 metros de profundidad en el sector 5 de José Luis Bustamante y Rivero, en el distrito de Cerro Colorado de Arequipa.

El accidente involucró a un vehículo de transporte tipo “loncherita” de placa V9M-397, conducido por Ronald Suri Soncco, propietario de la unidad. Según las primeras investigaciones, el conductor se desplazaba desde el sector 7 hacia el sector 5 con el objetivo de recoger pasajeros cuando ocurrió el despiste.

Chofer resulta herido tras caer con su vehículo a un barranco en Arequipa

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo cruzaba por un puente angosto construido de manera provisional con material de relleno. Se presume que parte del escombro cedió o se deslizó, lo cual provocó que la unidad pierda estabilidad y termine precipitándose al barranco.

La caída generó alarma entre los vecinos de la zona, quienes alertaron de inmediato a los equipos de emergencia. Ante el reporte inicial de varios heridos, ambulancias de los distritos de Cerro Colorado y Cayma acudieron al lugar para brindar apoyo en las labores de rescate.

Sin embargo, tras la evaluación de la emergencia, se confirmó que solo el conductor quedó herido. El hombre fue auxiliado por los rescatistas y trasladado a un establecimiento de salud para la atención médica.