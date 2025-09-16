Rama de un árbol que estaba en la carretera habría producido el lamentable hecho
Un agricultor murió trágicamente, luego que se despistara en la motocicleta que conducía cuando se trasladaba por la carretera del Alto Chira, en la .

El lamentable hecho sucedió cerca de las 7 de la mañana del lunees 15 de setiembre, cuando William Ávalo Zapata iba a la altura del caserío de Santa Rosa de Piedra Rodada, donde sufrió el accidente.

Según los pobladores, el hecho se habría producido debido a que habría chocado con una rama de un árbol que estaba tirada en la carretera e hizo que termine tendido en la pista. Fue trasladado por los transportistas al Hospital de Apoyo II-2 de la avenida Santa Rosa de esta ciudad, pero los galenos certificaron su deceso.

