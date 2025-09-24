Un niño de tan solo dos años terminó con graves quemaduras en diferentes partes de su cuerpo y cara, luego que le cayó agua hirviendo, en el centro poblado Las Pampas, en distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba.

Se conoció que el accidente ocurrió en el interior de su vivienda, por circunstancias que se desconocen, cuando el pequeño Ulises N.F. (2 años) sufrió quemaduras en su cuerpo y cara. Él fue trasladado desde la ciudad de Huancabamba hacia el hospital de Chulucanas.

Debido a la gravedad de las heridas a consecuencia de las quemaduras, el pequeño urge ser trasladado hacia el Hospital del Niño, ubicado en el distrito de San Borja, en Lima.

Se conoció que ya se gestionó una cama UCI para el menor en el mencionado hospital, pero ahora se necesita que las autoridades en Piura agilicen los trámites para que pueda ser derivado en un vuelo humanitario hacia Lima y así le puedan salvar la vida

Isaías Nayra Huamán, padre del pequeño, solicita apoyo económico porque no cuentan con dinero para solventar los gastos de los medicamentos. Cualquier apoyo para el pequeño lo puede realizar al número de yape: 959453340