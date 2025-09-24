Tres delincuentes encapuchados y armados ingresaron a una vivienda de propiedad de uno de los integrantes de la agrupación de cumbia Agua Marina, y tras encañonar a madre e hija, se apoderaron de 30,000 soles, en la provincia de Sechura, región Piura.

El asalto se registró a las 3 de la mañana de ayer miércoles, en la casa de propiedad de Luis Quiroga Querevalú, miembro de la exitosa agrupación de cumbia Agua Marina, ubicada en la calle Simón Bolívar, al costado de la Municipalidad Provincial de Sechura.

En la vivienda se encontraba Milagros M.A. (55 años), quien estaba en su dormitorio y al escuchar los ruidos que provenían del primer piso, bajó las escaleras, pero fue interceptada por tres delincuentes que estaban encapuchados para evitar ser reconocidos.

Uno de los hampones portaba un arma de fuego y otro un fierro, quienes la interceptaron cuando intentó protegerse, escondiéndose en el dormitorio de su hija, pero fue golpeada y arrojada violentamente a la cama por uno de los delincuentes, quien le tapó la boca para que no grite y no solicite ayuda. Los hampones palanquearon la puerta de ingreso de la vivienda.

Bajo amenazas de muerte, los delincuentes obligaron a la madre e hija caminar hacia el dormitorio principal y le exigieron que entregue el dinero que tenía en su poder.

Ella se vio obligada a entregar la suma de S/ 30,000 que tenía guardados, al parecer producto de una presentación musical de la agrupación Agua Marina por homenaje a la Virgen de Las Mercedes, que realizaron días atrás.

Los hampones, no contentos con el dinero, buscaron más objetos de valor, pero al no encontrar más, se retiraron del lugar, no sin antes amenazarlas de muerte si es que gritaban.

Inmediatamente, la dueña de la casa se encerró en la habitación junto a su hija y solicitó apoyo policial.

Se conoció que existen cámaras de seguridad con audio, tanto en el interior como exterior de la vivienda, las cuales serán de gran apoyo para la policía para identificar plenamente a los delincuentes que ingresaron a robar.

Hasta el lugar llegó personal de la sección de Investigación de la comisaría de Sechura y también peritos de la Oficina de Criminalística para recoger las huellas dejadas por los delincuentes.

La policía no descarta que una persona muy cercana haya tenido conocimiento previo de la presencia del dinero en el inmueble.