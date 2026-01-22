La Contraloría de la República advirtió que la obra del Teatro Municipal se está ejecutando con un inspector, en lugar de un supervisor, lo que contraviene la normativa vigente. Además, los materiales y equipamiento que forman parte del acervo patrimonial de la comuna piurana no han sido retirados. La obra está valorizada en S/ 83’460,300.

Según el informe N° 004-2026-OCI/0454-SOO, el contrato para la obra fue firmado el 29 de octubre de 2025 con un monto de S/ 83’460,300 y un plazo de 540 días. La entrega del terreno se realizó el 20 de noviembre de 2025 y la obra comenzó el 21 de noviembre de 2025. Hasta diciembre de 2025, el avance acumulado de la obra era del 2.41%, lo que indica un retraso significativo.

La comisión de control realizó una visita el 8 de enero del presente año, en la que constató que la obra no cuenta con supervisión de obra, sino con un inspector, el cual el día de la inspección no estaba presente.

Los auditores indican que las bases del concurso de supervisión establecen un equipo multidisciplinario de doce profesionales clave, necesarios para garantizar un adecuado control técnico, administrativo y de calidad de la obra. Pese a ello, ante la ausencia de un supervisor contratado, la comuna piurana designó a un inspector de obra mediante resolución gerencial, quien cumple simultáneamente funciones como subgerente de liquidación (Rogelio Palomino Morales), lo que impide una dedicación exclusiva y permanente a las labores de inspección.

“Se ha advertido que la ejecución de una obra de elevada cuantía viene siendo controlada únicamente mediante un inspector, sin haberse contratado el servicio obligatorio de supervisión, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente de contrataciones publicas y en las leyes de presupuesto de los años fiscales 2025 y 2026. Dicha normativa dispone que, para obras cuyo valor referencial supera los S/4’300,000, resulta obligatoria la contratación de un supervisor, permitiéndose la designación de un inspector solo de manera excepcional y temporal, condición que, en el presente caso, no se estaría cumpliendo adecuadamente”, indica el informe de Contraloría.

La Contraloría recalca que, hasta la fecha, la comuna piurana no ha suscrito el contrato con la empresa supervisora, ni ha convocado el procedimiento de selección respectivo, situación que no se encuentra acorde con la normativa vigente.

Durante la inspección, se constató que materiales y equipamiento del acervo patrimonial de la comuna piurana no habían sido retirados del área de intervención y por ende la permanencia de estos materiales puede interferir con las actividades constructivas y poner en riesgo su integridad.

La comisión de control observó que el apuntalamiento de muros se realiza con pies derechos de madera sobre bases inestables, lo que genera un riesgo de colapso, poniendo en peligro la integridad del personal que trabaja en la obra. “La normativa exige que se tomen medidas de seguridad adecuadas durante los trabajos de demolición”.

La Contraloría concluye que las situaciones adversas identificadas pueden afectar la continuidad y el logro de los objetivos de la obra y recomienda al alcalde de Piura tome acciones preventivas y correctivas.