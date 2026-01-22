Eduardo Jesús Ávila Aguilera, de 19 años, fue sentenciado a 8 años de cárcel tras ser hallado responsable como coautor del delito de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de una menor de 16 años de edad, en la provincia de Sullana.

Durante el juicio, el fiscal Rolando Seminario logró que le dicten la condena, luego que sustentó los elementos de convicción, entre ellos, el registro personal del sentenciado a quien le hallaron el celular marca Samsung perteneciente a la menor.

El hecho ocurrió la noche del domingo 2 de febrero de 2025, cuando una joven fue asaltada mientras caminaba con su madre por la calle Paita en Sullana. Ambas fueron interceptadas por una mototaxi, de la cual descendió un sujeto que, tras forcejear con la víctima y amenazarla con un cuchillo, le arrebató su teléfono móvil.

Ávila se encontraba a bordo del vehículo menor junto a otros tres sujetos, cumpliendo el rol de apoyo para asegurar la huida tras el asalto. Pero gracias a la alerta de la agraviada y la rápida intervención de efectivos de la Policía Nacional, se inició una persecución que culminó con la captura en la urbanización López Albújar.