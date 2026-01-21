Efectivos policiales de la Unidad de Emergencia intervinieron a cuatro presuntos integrantes de la banda “Los Rápidos del Pase”, implicados en el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, en un operativo realizado en la provincia de Sullana.

La intervención fue desarrollada en una vivienda en la calle Mariscal Orbegoso del asentamiento El Obrero, donde detuvieron a los peruanos J.A.Y.J. (18), W.Y.Y.R. R. (38) y un menor de 16 años. Además, al venezolano J.G.B.O. (22).

Durante el registro domiciliario, los policías encontraron un total de 251 ketes conteniendo pasta básica de cocaína (PBC), 746 gramos de la misma droga a granel, 92 gramos de clorhidrato de cocaína y 668 gramos de marihuana. Asimismo, dinero, balanzas grameras, celulares, entre otras especies.