A balazos, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) impidió que un interno del penal ExRío Seco de Piura fugara la tarde de ayer.

El hecho se registró ayer martes, a la 1:43 de la tarde, en circunstancias en que el personal de seguridad del pabellón 5 realizaba el reparto de alimentos en el patio del establecimiento penitenciario de Piura, cuando se percató que el interno Juan Carlos Gonzáles García, de 23 años, intentaba fugarse trepando el techo del mencionado pabellón.

El reo pretendía lanzarse al área adyacente, cercana a la malla perimetral de la zona conocida como “tierra de nadie”.

Ante esto, el personal de seguridad activó los protocolos de seguridad, siendo necesario realizar varios disparos al aire por parte del agente que se encontraba en el torreón N° 03 para evitar que el interno fugue.

Luego de esto, el INPE, a través de un comunicado, informó que las autoridades penitenciarias vienen realizando las gestiones para el traslado inmediato del interno, Juan Carlos Gonzáles García, a un penal de máxima seguridad.

Además, se dispuso la revisión inmediata de los techos de todos los pabellones, áreas conexas, talleres y además de la zona de “tierra de nadie”.

Se conoció que el interno Gonzáles García es de nacionalidad venezolana y ha sido sentenciado a 17 años y 3 meses de pena privativa de la libertad por los delitos de robo agravado, fabricación y comercialización, y uso o porte de armas.

Actualmente se encuentra aislado en el ambiente de meditación del penal de Piura.

El INPE aseguró que continúa redoblando esfuerzos por el orden, la seguridad y el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios a favor de la seguridad ciudadana.

Recordemos que el 18 de octubre del año pasado, cinco agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que laboraban en el penal de Piura fueron detenidos por la policía, luego que fugó el interno Krisman Félix Nizama Ponce, de 31 años, quien era acusado por el delito de extorsión.

Según las investigaciones, Nizama Ponce habría aprovechado un descuido del personal del INPE para realizar un forado en la parte inferior de la puerta del tópico psiquiátrico, área a la que fue trasladado para recibir tratamiento médico y, posteriormente, el reo trepó el cerco perimétrico del penal y escapó. La policía lo recapturó semanas después.