Una operación conjunta entre guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y personal de la Capitanía de Puerto de San Juan de Marcona permitió intervenir a dos embarcaciones que presuntamente realizaban extracción ilegal de erizo rojo dentro de un área natural protegida ubicada en la provincia de Nasca.

Intervención en el mar

Según informó el SERNANP, la intervención se realizó durante labores de vigilancia en el sector Punta San Juan, zona que forma parte de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.

Durante el patrullaje, los guardaparques detectaron la presencia de dos embarcaciones efectuando actividades de extracción del recurso hidrobiológico conocido como erizo rojo (Loxechinus albus) dentro de la zona silvestre protegida.

Tras recibir la alerta, la Capitanía de Puerto de San Juan de Marcona, perteneciente a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), desplegó una patrullera marítima para realizar la intervención correspondiente.

De acuerdo con la información oficial, durante la inspección se constató la extracción de aproximadamente entre siete y ocho costales de erizo rojo, recurso cuyo aprovechamiento se encuentra restringido dentro de la reserva nacional debido a las medidas de protección vigentes para la conservación de los ecosistemas marino-costeros.

Las autoridades procedieron además a informar a los patrones y buzos involucrados sobre la prohibición de desarrollar actividades extractivas dentro del sector Punta San Juan, considerado una de las zonas de mayor importancia ecológica de la costa sur peruana.

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