Numerosos pescadores artesanales, agrupados en la Comunidad Pesquera Artesanal de Marcona (Copmar) manifestaron su indignación y protesta por la pesca ilegal que realizan algunas embarcaciones de empresas que llegan desde Pisco y Tacna a este sector promoviendo la depredación del erizo rojo, extrayendo y comercializándolo para la exportación de forma ilegal, en un periodo en la que su venta esta prohibida.

Extinción de especie marina

Los pescadores manifestaron que si no se realiza el consumo de manera sostenible y no se respetan las vedas, se pueden extinguir, perjudicando no solo a la especie sino también a quienes perciben beneficio con su consumo.

En ese sentido manifestaron que las asociaciones de pescadores de Marcona respetan la veda porque consideran esta especie como el oro del mar, inclusive realizaron una serie de acciones desde el 2016 al 2021, para que haya una extracción ordenada, garantizando su conservación. Sin embargo, actualmente se está poniendo en peligro esta especie y no están dispuestos a permitirlo.

Hartos de esta penosa realidad, señalaron que en los próximos días realizarán un plantón ante el Ministerio de la Producción, mientras que en Marcona realizarán marchas de concientización.

Asimismo, denunciaron a algunos restaurantes y cevicherías que vienen comprando el producto en veda y a algunos malos pescadores que por necesidad económica estarían avalando que estas empresas realicen una pesca ilegal.

El dirigente dijo que la Fiscalía del Medio Ambiente viene investigando a varias embarcaciones que fueron denunciadas por extraer erizos en el litoral desde la pinguinera hasta la Cruz de Yanyarinas, sabiendo que la extracción de esta especie en este lugar, está penada.