Una grave acusación afronta el fiscal Ramiro Álvaro Pacheco Huarotto, quien ha sido denunciado por su nuera por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos de libidinosos sin consentimiento.

Declaración ante la PNP

La denuncia fue presentada por la joven de 24 años, el pasado 29 de enero del 2024, fecha en que fue a la Depincri. Ante la autoridad policial de manera detallada contó los hechos suscitados en su agravio por el presunto delito contra la libertad sexual contra el fiscal investigado. Ella indicó que dormía en su cuarto, cuando Pacheco Huarotto le habría realizado los tocamientos.

En la declaración ante la PNP, la ciudadana indicó que el 27 de enero, se encontraba junto a su pareja y su menor hijo, tomando cerveza en la casa de su suegro (el fiscal), en la Ciudadela Magisterial. Por la madrugada su suegro le preguntó si quería a su hijo, y la joven indica que si, “y es cuando me dice salud y me da la mano, me aprieta fuerte y luego con uno de sus dedos me rasca el medio de la palma de mi mano, por lo que le quito mi mano y me siento en la silla donde estaba al principio”, declaró ante la PNP,

Continua en su declaración que ya camino a su casa, en un vehículo conducido por su suegro, él le habría declarado que sentía un gusto por ella, por lo que la mujer intenta abrir la puerta del carro, pero no lo logro. La joven llega a su casa, deja su bebe en su cuarto y luego ella se dirige a su cuarto a descansar.

“Me saque mi ropa y me quede en ropa interior, me eche en mi cama y me tape con una sábana, luego de varios minutos escucho que se abre la puerta por lo que giro mi cabeza y veo en la sala que habían ingresado ambos, luego yo me arrincono lo más pegado a la pared y me quedó dormida, luego siento que me estaban tocando el rostro y me apretaron los pechos, veo que es mi suegro y grito Aarón, Aarón, Aarón por favor (..), yo me cubro con la sabana la cabeza y mi suegro me la quita y me tapa la boca y allí es cuando empieza a tocarme, a besarme todo el cuerpo, yo intentaba defenderme forcejeando, él agarra y me besa mi cuerpo (..) y yo en todo momento después de que me saco la mano de la boca gritaba Aarón, Aarón, es cuando mi hijo empieza a llorar y el señor se va para la sala, Allí se sienta al costado de Aarón, y yo me quede asustada en mi cama en una esquina media inclinada, temblando”, agrega ante la autoridad policial.

La denunciante relata que se sentía mal, por ello se fue con su familia a Pisco, posteriormente le contó a su pareja lo sucedido, el mismo que enfrentó a su padre. Agrega que el fiscal habría comentado que estaba avergonzado y quería reunirse con ellos para llegar a un acuerdo. La joven acudió a la Defensoría del Pueblo, quienes la apoyaron y la trasladaron al Centro de Emergencia Mujer, para luego denunciar.

Frente al caso, el fiscal adjunto provincial penal encargado del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, Julio Yonathan Calderón Ayala abrió investigación preliminar por el plazo de ocho meses contra Pacheco Huaroto por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento en agravio de la joven de 24 años.

Se presentaron como elementos de convicción el acta de denuncia verbal, declaración de la joven, acta de inspección técnica policial, certificado médico legal, informe psicológico, declaración testimonial de la pareja de la denunciante, copias de filmaciones de cámaras de seguridad que captaron el recorrido de las personas.

