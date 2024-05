Una contundente y masiva movilización se realizó ayer por las principales calles y avenidas de la provincia de Ica, donde trabajadores del Seguro Social de Salud (EsSalud) reclamaban múltiples beneficios laborales, el cumplimiento de acuerdo colectivos, rechazó al Fonafe, además de calidad de atención con medicinas y equipamiento al asegurado.

Plataforma de lucha

La Presidenta del Cuerpo Médico del hospital IV Augusto Hernández Mendoza, Wendy Seminario, señaló que a la medida de lucha se unieron cientos de trabajadores de EsSalud de medicina, enfermería, tecnólogos médicos, obstetricia, nutrición, asistentes sociales, personal administrativo y otros, quienes reclaman el incumplimiento del segundo tramo de la escala salarial para los trabajadores, piden una atención digna para los asegurados debido a que existe insuficiencia en el abastecimiento de medicamentos, rechazan al Fonafe y piden una gestión sin corrupción, sin privatización, ni tercerizaciones.

“Estamos iniciando la huelga nacional indefinida ya que las autoridades de EsSalud no han cumplido con mejorar la atención del asegurado, salida de Fonafe, porque EsSalud es de los asegurados y no de Fonafe, estamos pidiendo que paren con las privatizaciones, con la tercerización, esos contratos laborales que son tan dañinos para los trabajares, el tipo de contratos como locadores, que no les dan ningún vínculo laboral a la institución al trabajador y por lo tanto no podemos tener exigencias con ellos”, declaró.

Calificó la gestión del gobierno actual como “incapaz” y que “EsSalud ha sido secuestrado por el Fonafe”, asimismo enfatizó que se cursaron múltiples cartas a los altos funcionaros de EsSalud sin recibir solución, por ello ejecutaron la anunciada media de lucha que fue convocada a nivel nacional. Asimismo, comentó sobre algunas falencias en el Hospital Augusto Hernández Mendoza.

“En el Augusto Hernández se puede observar la unidad de referencia con una enorme fila, donde hay pacientes que están esperando una atención de 4 a 6 meses, que no se les hace la referencia, gente buscando una cita, una demora a veces de hasta 1 año, no hay resonador magnético que sea de la institución se terceriza esa labor. El asegurado viene y le reclama al médico, nosotros no manejamos el presupuesto, tanto la presidencia ejecutiva de EsSalud y los funcionarios son colocados por el gobierno actual. Falta demasiado y mientras el seguro social este capturado por los gobiernos de turno, seguirá esta situación, no nos dan mejoras de infraestructura, mejoras laborales, mejor equipamiento”, sentenció.

En la misma línea, el secretario general de la Base, Gerencia y Hospital I Felix Torrealva Gutiérrez, Mauro García Huamani, sostuvo que por varios años EsSalud ha incumplido con la escala salarial “Que cumplan con la escala salarial 2022 y 2024, también buena atención de todos los asegurados. Intentaron romper esta unión sindical para que no se cumpla con nuestra plataforma de lucha, la población debe comprender que nuestra lucha no es solo por nuestra escala salarial, también por mejor abastecimiento de medicamentos”, agregó.

Pacientes desorientados

Ayer por la mañana, decenas de pacientes adultos mayores, gestantes y niños, llegaron a los nosocomios de EsSalud por consulta externa, pero se dieron con la sorpresa que no atendían por la huelga, “EsSalud es un caos, he esperado semanas por mi cita y ahora solo dicen que no hay atención, vengo de Ocucaje y hasta he faltado a mi trabajo, ellos tienen millones de soles y no mejoran la atención, el problema es de años”, declaró Aleja Micha, asegurada que aguardaba en los exteriores del hospital Augusto Hernández Mendoza.

Hasta el cierre de este informe, EsSalud informó que, tras una reunión con sindicatos en Lima, se dio por finalizada la medida de fuerza. “La presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. María Elena Aguilar Del Águila, junto con representantes de los sindicatos Federación CUT, Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social, Sindicato de Psicólogos de, Sindicato Unitario Nacional de Nutricionistas de EsSalud, #SUCUT, Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud, Sinamssop - Essalud, #SINATS y Sinacobss-Essalud, acuerdan mediante acta dar por finalizada la medida de fuerza de los trabajadores de EsSalud. La presidenta ejecutiva agradeció, en nombre de los 13 millones de asegurados, la disposición de los representantes. De esta manera, aseguramos la continuidad de los servicios de salud en beneficio de nuestros asegurados”, se lee en el post.

