El dengue ya ha causado varias muertes en la región Ica y los contagios sobrepasan los 10 mil infectados. Pese a ello las autoridades del Sector Salud no priorizan una atención de calidad para los pacientes con síntomas de la enfermedad. Esto se evidencia en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, donde los asegurados esperan por horas ser tratados.

Se sienten maltratados

Durante el fin de semana, se comprobó el alarmante brote del dengue en el nosocomio de EsSalud “Petita”, donde por día llegan más de un centenar de pacientes con síntomas compatibles del dengue, como fiebre por encima de los 38 grados, diarrea, dolor de articulaciones, dolor de ojos, vómitos, dolor de cabeza y otros, sin embargo, a pesar de los síntomas graves, deben esperar horas para que reciban una primera atención.

La mayoría de pacientes son atendidos luego de más de dos horas de espera. Casi la totalidad son derivados a “Medicina I y II”, donde inclusive esperan adultos mayores de 70 años a más, en algunos casos se llegó a conocer de algunos pacientes que ingresaron a las 8:00 de la mañana y fueron atendidos cerca de las 11 a.m. Además, el médico, pese a la fiebre alta, intenso dolor, solo les indicó que tomen paracetamol y se realicen un hemograma, sin embargo, no ordenó que sean rehidratados con suero intravenoso y ninguna otra orientación profesional.

“Yo vine el miércoles con fiebre de 38 grados, también me dolía la cabeza horrible y ese día solo me dieron paracetamol y me hicieron el hemograma, me sacaron sangre, pero no me hidrataron, hoy (domingo 31 de marzo), he regresado peor, sigo con la fiebre, tengo diarrea, náuseas, no he comido nada todo el día, y de nuevo me sacan sangre. Acá en el hospital solo sacan sangre y te debilitan, y te dan paracetamol, he pedido al médico que me ponga suero por la vena porque me siento deshidratado y me dice que no es necesario”, declaró un paciente.

Los asegurados indican que la incertidumbre de saber si tiene la infección producida por el zancudo Aedes Aegypti se vuelve más larga, ya que cuando les realizan el examen de laboratorio, recién podrán conocer los resultados si tienen dengue o no, después de cinco días. Generando el peligro de que el usuario de Essalud se pueda auto medicar tras no conocer un diagnóstico específico del profesional de la salud. Además, deben esperar otras dos horas para una reevaluación médica, y en gran porcentaje se les detecta con las plaquetas bajas.

“Es un caos, aquí hay pacientes muy delicados y no hay quien organice para que las atenciones sean más rápidas. Nunca antes he visto cantidad de pacientes en emergencia, que ya está colapsado. Los únicos que salen a dar la cara son los de seguridad, algunos dicen que esperan más de 4 horas, otros quieren linchar a los de seguridad que no saben dar razones de esta lentitud. El Seguro transfiere millones, pero las condiciones son pésimas en atención e infraestructura”, dijo otra asegurada.

Ayer, hasta el mediodía, se evidenció que continuaban llegando las decenas de personas con síntomas del dengue, la fila era aún más larga y por ello ya no pudieron aguardar en la sala de espera del consultorio de medicina, sino en la parte externa de la cochera, donde los ciudadanos con sus rostros daban señales de agobio y cansancio. La expresión no era por el posible resultado, sino por el calor que se siente en dicho espacio, donde han puesto sillas, y las personas están expuestas a las altas temperaturas, solo bajo la protección de un toldo de malla raschel y calaminas.

