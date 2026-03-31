Más de 300 candidatos por Piura aspiran a una curul en la Cámara de Senadores y Diputados para las Elecciones Generales 2026. La extensa lista incluye desde excongresistas hasta exgobernadores regionales que buscan, una vez más, representar a la región.

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán este domingo 12 de abril. En esta jornada, la ciudadanía —tanto a nivel nacional como en Piura— deberá elegir a los candidatos que consideren más idóneos y que presenten una visión clara de desarrollo regional. Sin embargo, el proceso no está exento de críticas: diversos postulantes han sido cuestionados debido a que, pese a haber ocupado o desempeñar actualmente cargos públicos, su gestión no habría generado beneficios tangibles para la región.

En ese sentido, la región de Piura presenta un total de 57 candidatos al Senado y 255 a la Cámara de Diputados, distribuidos en aproximadamente 30 organizaciones políticas.

Entre los candidatos al Senado más reconocidos y que han sido autoridades en Piura se encuentran Edward Zárate Antón (Alianza para el Progreso), Karla Schaefer Cuculiza (Fuerza Popular), Víctor Velarde Arrunátegui (APRA), Reynaldo Hilbck Guzmán (Renovación Popular). Además de, Pedro Hernández Calderón (Partido del Buen Gobierno), Leonidas Flores Neira (País para Todos) y Pedro Zapata Monteza (Ahora Nación).

De estos candidatos, hay congresistas, un exgobernador, exconsejeros y dirigentes que han sido muy criticados durante su gestión, por lo que la población en Piura deberá conocer y decidir bien por quién votar en estas elecciones.

De igual forma se encuentran los candidatos a la Cámara de Diputados, donde quieren volver al sillón Eduardo Castillo Rivas, César Revilla Villanueva, María Cruz Zeta por el partido Fuerza Popular. En este partido también postulan Juan Cieza Arámbulo, entre otros.

El partido Ahora Nación lleva a ocho candidatos, entre los más reconocidos se encuentra el doctor Lucio Alfonso Arana Sánchez. En Alianza Electoral Venceremos hay 7 postulantes, entre ellos Williar Hidalgo, en Alianza para el Progreso Juan Cevallos López y Edward Saldaña Sánchez.

En Fuerza Popular, Eduardo Castillo Rivas, Carmela Paucar Paxi, César Revilla Villanueva, Cruz María Zeta Chunga, Marvin Álvarez Arechaga, María Silupu Inga, Juan Cieza Arámbulo y María Saavedra Chinchay. En Somos Perú Uvaldo Pizarro Paico, Karina Lachira Luján; por Perú Libre, Wilder Farfán Tarque y en Podemos Perú Víctor Aguilar Rodríguez, Heidy Juárez Calle, Alex Pazo Querevalu y otros. En Renovación Popular está Félix See Hung Chang Apuy y Miguel Ciccia Vásquez.

Entre otros partidos y movimientos políticos están Avanza País, Fe en el Perú, Frente Popular Agrario, Fuerza y Libertad, Libertad Popular, Partido Cívico Obras, Partido del Buen Gobierno, Partido Demócrata Verde, Democrático Federal, Frente de la Esperanza, Partido Morado, País Para Todos, partido Patriótico Perú.