Para garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones del 12 de abril, la ONPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Piura, capacitó a casi 200 efectivos de la I División del Ejército del Perú, quienes estarán a cargo de mantener el orden y la seguridad en 67 locales de votación, donde sufragarán aproximadamente 262,363 electores.

La instrucción se desarrolló en el cuartel Máximo Galindo, donde el personal militar del Batallón de Comunicaciones N.º 111, así como al Batallón de la Policía Militar y a la Compañía Comando recibió información sobre el control del orden interno y la custodia del material electoral en los locales de votación, asegurando que la jornada se desarrolle de manera segura y confiable.

Durante la capacitación, se explicaron los procedimientos que deberán aplicar el día de las elecciones y la forma en que coordinarán con las distintas autoridades y actores del proceso para garantizar el desarrollo ordenado de la jornada.

Asimismo, se precisó que esta labor se realiza en coordinación con la Policía Nacional del Perú, en el marco de reuniones de planificación previas sostenidas por la ODPE Piura para definir estrategias de resguardo antes, durante y después de la jornada electoral.

Como parte del proceso formativo, se entregó al personal militar la cartilla informativa elaborada por la ONPE, que detalla las facilidades de voto para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los procedimientos a seguir durante la jornada electoral y pautas prácticas para actuar de manera segura y organizada.

Estas acciones forman parte del plan continuo de preparación de los actores involucrados en las Elecciones Generales 2026 y buscan garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en un entorno ordenado y protegido.