En el marco de las investigaciones por las elecciones universitarias, el Ministerio Público citó a los miembros del Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura. Se les investiga por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad y atentado contra el derecho de sufragio. La citación incluye también al exrector encargado, Enrique Cáceres Florián.

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla citó para este jueves 16 de abril a Víctor Otoya Lescano, Julio Atoche Cornejo, Edward Beltrán y al exrector de la UNP, Enrique Cáceres Florián. Los involucrados deberán declarar sobre los hechos en investigación bajo apercibimiento de conducción compulsiva, en caso de inasistencia.

Asimismo, se citó a Manuel Mena Ruiz, fiscal adjunto de la Fiscalía de Prevención del Delito de Piura, para que brinde detalles sobre los hechos ocurridos durante las elecciones universitarias 2025. La comparecencia se programó de manera presencial para el jueves 16 de abril.

La Disposición Fiscal N° 14 cita para esa misma fecha a Eulogio Palacios Mendoza, gestor de la Oficina Regional de Coordinación ORC Piura-ONPE, quien deberá brindar detalles sobre el proceso electoral.

Por otro lado, Mario Rentería Sánchez y la excandidata universitaria Socorro Granda Chunga fueron citados para el viernes 17 de abril. El documento también consigna que, en esa misma fecha, se recogerán las declaraciones de los miembros del Comité Electoral de la UNP: Heisen Orbe, Manuel García, Gregorio Mechato, Jorge Reyes Otero, Félix Ruiz Antón, Ivan Imán Agurto, Armando Bohorquez Zelada, Deyman López Córdova, Jamier Pardo Coveñas y Neysser Jacinto Calderón.

Finalmente, solicitó a la ONPE informe si el Comité Electoral cumplió con el pedido de remitir copia del acta de cómputo general del proceso electoral.