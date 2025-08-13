En un minuto, el Comité Electoral declaró nulo el proceso electoral de las elecciones complementarias en la Universidad Nacional de Piura (UNP), donde cinco de los 9 integrantes participaron de esta sesión.

Según el acta N° 26 “de la Nulidad Total del Proceso”, indica que el 12 de julio de 2025 a las 20:54 horas, en el local del Comité Electoral Universitario de la UNP (Ceunp), se reunieron cinco de sus miembros, encabezado por el presidente Vicente Paredes Muro, Raúl Izquierdo Gonzáles, Karla Saldarriaga Pasapera, Carlos Palacios Alemán y Luigi Saavedra, que al tener quórum iniciaron la sesión.

En la agenda se programó la revisión y evaluación del oficio presentado por el jefe del área de seguridad, conforme a lo suscitado el día 9 de julio de 2025, además, la evaluación, análisis y pronunciamiento respecto a la nulidad del proceso electoral, interpuesto por el personero legal acreditado, Julio Atoche Cornejo.

Como tercer punto se agendó respecto al recurso de nulidad total del proceso electoral, interpuesto por Atoche Cornejo, así como el acta electoral y la nulidad del proceso electoral del 8 y 9 de julio por graves irregularidades e infracción normativa.

Es así que, seis puntos agendados se hicieron en un minuto, ya que según el acta a las 20:55 del día 12 de julio se dio por concluido el presente acto procediendo a levantar el acta respectiva y se procedió a emitir la resolución que contenga la nulidad total del proceso electoral.

Para ello, los representantes del movimiento Dignidad Universitaria observaron este punto y esperan que se analice para determinar responsabilidades en esta anulación. Para ello, el exandidato José Ordinola sigue una demanda tras presentar una acción de amparo, que ya fue admitida por el Juzgado de Castilla.

De esta manera, el 16 de setiembre de 2025 será la audiencia para la acción de Amparo.