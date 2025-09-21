La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció este domingo que, tras un diálogo entre autoridades, empresarios y sociedad civil, se lograron acuerdos clave para asegurar el retorno de los miles de visitantes a Machu Picchu, primer atractivo turístico del país.

Entre las medidas adoptadas destacan:

Plan de contingencia: Las empresas Consettur Machu Picchu SAC e Inversiones Sumaq San Antonio de Torontoy SA aplicarán acciones de contingencia en el transporte turístico, respetando las normas legales vigentes.

Las empresas Consettur Machu Picchu SAC e Inversiones Sumaq San Antonio de Torontoy SA aplicarán acciones de contingencia en el transporte turístico, respetando las normas legales vigentes. Transparencia en el proceso: La Municipalidad Provincial de Urubamba garantizará la socialización de la información del proceso que definirá al nuevo operador del servicio de transporte hacia la ciudadela.

La Municipalidad Provincial de Urubamba garantizará la socialización de la información del proceso que definirá al nuevo operador del servicio de transporte hacia la ciudadela. Seguridad reforzada: Los municipios provinciales y distritales coordinarán con la Policía Nacional del Perú para garantizar la seguridad del traslado de turistas.

La PCM destacó que estos acuerdos son fruto de la voluntad de diálogo de los sectores involucrados y permitirán mejorar la experiencia de los visitantes, beneficiando a los turistas, a los cusqueños y al país en general.

El comunicado fue emitido este 21 de septiembre de 2025 por la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM.

