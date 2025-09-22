El velatorio policial de Santa Luzmila, ubicado en el distrito de Comas, atraviesa una crisis debido a que permanece cerrado desde su inauguración y a la fecha corre el riesgo de colapsar. Inaugurado en diciembre de 2023, nunca habría recibido un solo servicio funerario.

Según el dominical Panorama, la infraestructura tuvo una inversión de más de S/7,5 millones provenientes del Fondo de Apoyo Funerario (Fonafun) de la Policía Nacional del Perú.

Todo comenzó en el 2022, cuando el entonces jefe de Fonafun, coronel PNP Rafael Sánchez Charcape, firmó un contrato por más de S/7,5 millones para la creación del velatorio policial con 8 salas de laboratorio, estacionamientos, comedor y más espacios. No obstante, no fueron utilizados desde su inauguración en diciembre de 2023.

A pesar de contar con los permisos correspondientes, según el alcalde de Comas, Ulises Villegas, la falta de funcionamiento sería por otros motivos, el alto riesgo de colapso, de acuerdo a expertos.

Bancas levantadas, pisos rajados y hasta una imagen de la virgen cubierta por una bolsa negra representarían el abandono de un proyecto que debía servir como espacio de homenaje para los agentes policiales.

Al respecto, el abogado y policía en retiro, José Palacios, señaló que los cimientos están mal hechos y deberá ser demolida. “Tenemos una obra inservible que lo único que hace es perjudica las arcas de las aportaciones de nosotros”, apuntó.