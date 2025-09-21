El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, confirmó que tomará una decisión sobre su eventual candidatura presidencial dentro del plazo que le permite la ley. Señaló que el anuncio se hará entre el 12 y 13 de octubre, fecha límite establecida para definir su participación en las elecciones generales de 2026.

“Yo voy a aprovechar el plazo que me da la ley hasta el 12 o 13 de octubre. Voy a anunciar eso de acuerdo a ley” , declaró el burgomaestre, al ser consultado por sus aspiraciones políticas.

Tras un viaje por Europa y Estados Unidos, López Aliaga reapareció públicamente y volvió al debate electoral con un discurso en el que enfatizó que priorizará los proyectos de transporte en la capital, pero dejó abierta la posibilidad de dar el salto a la contienda presidencial.

