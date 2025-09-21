La prostitución sería una actividad económica legal y con derechos laborales para quienes la ejerzan si se aprueba el Proyecto de Ley N.°12475/2025 presentado en el Congreso.

La iniciativa legal señala que su objetivo es que las trabajadoras sexuales salgan de la clandestinidad y gocen de los mismos beneficios laborales y protección que cualquier otro trabajador en el país.

El proyecto fue presentado por la congresista Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) la misma semana en la que el país centraba su atención en la ley de retiro de fondos de la AFP.

Detalles

El proyecto señala que el trabajo sexual, realizado por mayores de edad, debe ser tratado como una ocupación regulada y diferenciada de la trata de personas o de cualquier forma de explotación.

La propuesta no busca incentivar la prostitución, sino “garantizar un marco jurídico que respalde a quienes ejercen la actividad de manera voluntaria”, dijo Paredes.

En este marco, recalcó que la iniciativa pretende otorgar a las trabajadoras sexuales los derechos de acceso a servicios de salud integral, afiliación a sindicatos,

Asimismo, se contempla la provisión de métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual y confidencialidad respecto a la ocupación.

No obstante, el proyecto también busca eliminar la obligatoriedad de las pruebas de VIH como requisito para ejercer la actividad, un punto que genera preocupación por los posibles perjuicios de salud en el país.

En las calles, los ciudadanos indicaron que, de la forma que sea, el meretricio siempre alimentará a las mafias, si es que no hay medidas concretas contra la inseguridad que a diario desangra al país.

TE PUEDE INTERESAR