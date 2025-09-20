El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) realizó diligencias de exhibición de documentos en la Comisaría de Manchay, la Séptima Región Policial de Lima, la División Policial de Lima Este, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín y las oficinas de Arenera S.A.C.

La intervención forma parte de una investigación preliminar por presunta organización criminal, colusión simple, cohecho pasivo impropio, encubrimiento real y cohecho activo genérico.

Las acciones buscan esclarecer el desalojo de un terreno en Cieneguilla, ocurrido el 15 de octubre de 2024, en el que habría participado un contingente policial sin orden judicial vigente. El fiscal Carlos Ordaya López dirigió el operativo que apunta a determinar si se favoreció a la empresa Arenera S.A.C. pese a litigios pendientes.

El Ministerio Público informó que “se recabó documentación oficial en el Distrito Fiscal de Lurín sobre los actuados tras la denuncia interpuesta por el presunto desalojo ilegal en la fecha indicada”. Además, precisó que se obtuvo información relevante “en la investigación a Percy Tenorio (excoronel de la PNP), Marco Palacios, Yessenia De La Cruz; Franco Parodi y Gianfranco Meza” por su presunta participación.

La pesquisa involucra al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, señalado en un documento judicial como líder de un grupo estructurado que “de manera concertada y coordinada, se reparten roles para cometer delitos contra la administración pública”.