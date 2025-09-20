Un bus del Metropolitano atropelló a un peatón que cruzó imprudentemente la vía exclusiva cerca de la estación Estadio Nacional, en la Vía Expresa.

La víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, presuntamente un transportista que llevaba una llanta en mano, fue impactada al intentar cruzar para evitar el traslado de un mecánico.

Testigos indicaron que cayó de espaldas y quedó inconsciente.

El hombre fue trasladado de emergencia al hospital Arzobispo Loayza, aunque su estado de salud es aún desconocido y se presume crítico.

El accidente causó congestión en la zona, retrasando la salida de varios buses. La Policía Nacional se hizo presente para investigar el incidente.

Al respecto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó a través de sus redes sociales que un bus de la ruta C, en el sentido de norte a sur, atropelló a una persona que de “manera imprudente invadió dicha vía”.

Debido a este hecho, el tránsito en la vía exclusiva del Metropolitano presentó demoras por algunos minutos. En la actualidad, los buses de este sistema de transporte circulan con normalidad. — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 20, 2025