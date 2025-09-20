Una rápida intervención evitó el robo de una camioneta en la avenida Andrés Tinoco, en el distrito limeño de Santiago de Surco.

Dos sujetos fueron grabados por cámaras de videovigilancia intentando ingresar a un vehículo estacionado; uno fue detenido mientras que el otro huyó.

De acuerdo a Canal N, el detenido, identificado como Henry Rolando Montero Araujo, tiene antecedentes por robo de vehículos y ya cumplió condena en Lima.

Durante la intervención, la Policía incautó herramientas utilizadas para forzar la entrada al vehículo y trasladó al detenido a la comisaría de Sagitario, quedando a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades continúan investigando para capturar al segundo implicado, presumiendo que el robo estaba planificado con el objetivo de desmantelar la camioneta para vender sus partes.

Según el gerente de seguridad ciudadana de Surco, Abdul Miranda, la incidencia delictiva en el distrito ha disminuido un 29.4% entre enero y agosto de 2025, gracias a la coordinación entre los serenos, la Policía y el uso de videovigilancia.