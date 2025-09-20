Un joven fue asesinado a balazos en la cuadra 12 del jirón Santa Rosa, en Barrios Altos, Cercado de Lima. El hecho ocurrió durante la noche y generó alarma entre los vecinos de la zona.

Testigos indicaron a RPP que la víctima, de unos 22 años, estaba acompañada de otra persona cuando dos sujetos se acercaron y dispararon a quemarropa. Se escucharon al menos cinco detonaciones.

El personal médico llegó minutos después, pero solo pudo confirmar la muerte del joven. Los vecinos señalaron que tras los disparos los atacantes huyeron rápidamente.

Agentes de la Policía Nacional iniciaron las diligencias en el lugar. El caso fue derivado a la Comisaría de San Andrés, que busca esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.