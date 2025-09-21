Tres extranjeros fueron capturados por extorsionar a los comerciantes de la avenida El Corregidor, y zonas aledañas, en La Molina.

La Policía informó que los sujetos fueron capturados, tras una larga persecución, luego exigir el pago de cupos y de robar mercadería en uno de los negocios.

Las víctimas alertaron el hecho a las autoridades, por lo que se desplegó un plan cerco con el apoyo de los agentes del Serenazgo del distrito. Los extranjeros fueron intervenidos en un domicilio de la zona, donde intentaron refugiarse. Se informó que los tres fueron trasladados a la comisaría de Las Praderas iniciar las investigaciones.

TE PUEDE INTERESAR