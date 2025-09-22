Un grave incidente se registró en la asociación El Nínive, en Huaycán, distrito de Ate, donde un muro de contención colapsó y estuvo a punto de sepultar a un grupo de niños que jugaban en las inmediaciones.

El hecho quedó registrado en dos videos que muestran cómo la tierra comienza a ceder hasta provocar que la estructura de concreto se derrumbe de manera repentina. En las imágenes también se observa el momento en que los menores, alertados por los ruidos, logran correr a tiempo y escapar de la caída. La polvareda levantada por el muro cubrió la zona durante varios segundos.

Según denunciaron los vecinos, la emergencia se habría originado por excavaciones realizadas con maquinaria pesada en un predio colindante. Señalaron que una persona, aparentemente propietaria de una cochera, habría ejecutado trabajos que debilitaron la base del terreno y facilitaron el colapso.

Aunque no se reportaron heridos, la situación mantiene en alerta a los moradores, quienes temen que se produzca un nuevo derrumbe, ya que parte de la estructura permanece suspendida, informó América Noticias.

Tras el colapso, la única medida adoptada fue la colocación de una cinta de seguridad para restringir el acceso al área. Sin embargo, los vecinos consideran que esta acción es insuficiente y reclaman la intervención de Defensa Civil y de la municipalidad de Ate.

Los pobladores exigen que se evalúe el nivel de riesgo y se proceda a la demolición total del muro inestable. Además, piden que se investigue a la persona presuntamente responsable de las excavaciones. Advierten que, de no detenerse estas prácticas, podrían ocurrir accidentes graves que afecten especialmente a los niños del sector.