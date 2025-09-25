La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi en Lima Norte sancionó al Centro Comercial Plaza Norte S.A.C. con una multa coercitiva de 9 UIT, equivalente a S/ 48 150.

La medida se impuso debido al incumplimiento de una orden previa que disponía el cierre temporal de su patio de comidas, tras los incidentes registrados este año por desprendimientos en el techo del área.

De acuerdo con la entidad supervisora, la medida cautelar exigía que el centro comercial mantuviera cerrado el espacio hasta presentar un informe técnico elaborado por un profesional colegiado y habilitado. Este documento debía certificar la culminación de los trabajos de reparación y garantizar que se había eliminado cualquier riesgo para los consumidores.

No obstante, Plaza Norte mantuvo abierto el patio de comidas por al menos diez días sin atender la disposición, lo que significó una exposición al peligro para los visitantes.

El incumplimiento motivó la aplicación de la multa coercitiva que, según la legislación vigente, busca asegurar el acatamiento de las órdenes emitidas en procedimientos de protección al consumidor.

Cabe señalar que la sanción económica no pone fin al proceso en curso. Indecopi continúa con el procedimiento sancionador abierto contra el centro comercial por la presunta vulneración de los derechos de los consumidores, específicamente en lo relacionado con la seguridad y la prestación de servicios idóneos. Este proceso se originó tras los desprendimientos de techo ocurridos en tres oportunidades durante el presente año.

El organismo regulador informó que dicho procedimiento podría culminar con sanciones mucho mayores a la multa coercitiva ya impuesta. Entre ellas, se contempla la posibilidad de aplicar multas de hasta 450 UIT, que representan S/ 2 407 500, además de la adopción de medidas correctivas que beneficien directamente a los consumidores afectados por las deficiencias detectadas.