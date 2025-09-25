Tras su captura en Paraguay, Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, rompió el silencio y, en declaraciones a la prensa, negó estar implicado en los diversos delitos que se le atribuyen, como secuestros, sicariato y su presunta conexión con organizaciones criminales.

Moreno Hernández sostuvo que su identidad ha sido utilizada por otros criminales para ocultar sus propios actos delictivos en Perú.

‘El Monstruo’ negó haber estado involucrado en el secuestro de una niña de 12 años, así como en otros actos violentos que se le imputan a su organización.

“No soy una persona sana, te lo dije muchas veces, pero tampoco soy partícipe de los demás secuestros que se realizaron en mi país”, manifestó.

En su declaración, Moreno señaló que tiene enemigos dentro del crimen organizado, identificados como “El Jorobado” y “Miguel Marín”. Según él, estas personas mantienen “arreglos con toda la policía” y lucran usando su nombre para llevar a cabo actividades ilegales.

“Lastimosamente en mi país existe la corrupción. Tengo muchos enemigos que toman mi nombre para lucrar”, aseguró.

Además, mencionó que estas personas no serían criminales directos, sino individuos con influencia dentro de la Policía Nacional del Perú. Moreno afirmó que estas conexiones han representado un obstáculo en su vida, obligándolo a vivir en la clandestinidad por varios años.

En ese sentido, ‘El Monstruo’ también criticó la cobertura mediática que ha recibido, acusando a algunos programas periodísticos de lucrar con su imagen, e indicó que “han lucrado con mi nombre desde hace mucho tiempo”.

Erick Moreno manifestó que se encuentra fuera del país desde hace dos años por temor a represalias y amenazas. Además, negó haber estado en Brasil, contradiciendo versiones anteriores, y aseguró que su permanencia en Paraguay se debe a motivos de seguridad personal.

También negó tener protección de las autoridades de Paraguay y afirmó que vive en condiciones precarias: “No tengo ni un ropero”.

Respecto a los delitos de sicariato dijo: “Quiero ser responsable de mis actos, no de cosas que me imputan solo por estar quemado”. Asimismo, Moreno sostuvo que el uso reiterado de su nombre responde a una estrategia destinada a desviar responsabilidades.

Al ser consultado sobre si aceptará su extradición al Perú, ‘El Monstruo’ respondió que no es su deseo regresar, aunque reconoció que será trasladado por la fuerza del Estado. “Yo soy un delincuente y el Estado puede más”, reconoció.