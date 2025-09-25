Un padre de familia fue asesinado mientras desayunaba en el cruce de la prolongación Parinacochas con el jirón Humboldt, en La Victoria. El crimen fue perpetrado por dos hombres que llegaron en una motocicleta.

De acuerdo con lo relatado por vecinos a RPP, la víctima estaba con su pareja y tenía el desayuno en la mano al momento del ataque.

Los testigos señalaron que se oyeron más de diez disparos durante el ataque, y gran parte de los proyectiles habrían impactado en la cabeza de la víctima.

“Primero fueron tres y después como unos cinco más. El joven es tranquilo, ni siquiera para decir que es un palomilla de acá. Seguro lo han confundido”, declararon a dicho medio.

La víctima fue identificada como José Manuel Estrada González, de 32 años, quien se dedicaba a la venta de repuestos en la avenida México, en La Victoria. Además, deja a tres hijos menores en la orfandad.

Tras cometer el crimen, los criminales dejaron su motocicleta tirada y trataron de escapar, pero fueron detenidos por la Policía a escasos metros de la escena. Actualmente, ambos están en la comisaría del sector.