El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que, una vez que Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, sea trasladado al Perú, se elaborará un informe técnico para sustentar su posible internamiento en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC).

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, precisó que este es un caso de extrema seguridad, por lo que un eventual traslado a la Base Naval requiere la decisión de diversas instancias del Ejecutivo y de la Policía Nacional del Perú. “Se trata de garantizar que el detenido cumpla su reclusión en un establecimiento penitenciario acorde a su nivel de peligrosidad, preservando la seguridad nacional y el orden penitenciario”, señaló.

De acuerdo con el comunicado oficial de la institución, el proceso contempla la emisión de informes reservados que acrediten la alta peligrosidad de Moreno Hernández, los cuales deberán ser formalizados mediante una Resolución Presidencial del INPE.

La medida responde a la necesidad de adoptar mecanismos excepcionales en el tratamiento de internos con antecedentes delictivos graves y capacidad de fuga. Erick Moreno Hernández fue capturado recientemente en Paraguay y se encuentra en proceso de expulsión para ser entregado a las autoridades peruanas.

